Козлов Флегонт Николаевич
Место рожденияУфа
Дата рождения31.03.1927
Дата смерти2016
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927
Отец: Козлов Николай Дмитриевич
Мать: Ольга Владимировна
Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2016
Верхняя Пышма
Похороны
Неизвестно
Верхнепышминское кладбище