Козлов Флегонт Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Флегонт Николаевич

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Место рождения

Уфа

Дата рождения

31.03.1927

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1927

Отец: Козлов Николай Дмитриевич

Мать: Ольга Владимировна

Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2016
Верхняя Пышма
Похороны
Неизвестно
Верхнепышминское кладбище
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