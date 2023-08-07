Виктор Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лука Иванович

Мать: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Викторовна

Мать ребёнка: Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ненила Викторовна

Мать ребёнка: Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Виктор Викторович

Мать ребёнка: Ольга Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно