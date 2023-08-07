Виктор Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лука Иванович
Мать: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Викторовна
Мать ребёнка: Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ненила Викторовна
Мать ребёнка: Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Виктор Викторович
Мать ребёнка: Ольга Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно