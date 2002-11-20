Халходжаев Авас Аздашевич
Место рожденияТашкент, Узбекская ССР
Дата рождения24.05.1948
Дата смерти20.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1976
Дочь: Разина Наталья Авасовна
Мать ребёнка: не указана
Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
20.11.2002
Озерск, Озерский, Калининградская область
Инсульт