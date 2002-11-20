Халходжаев Авас Аздашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халходжаев Авас Аздашевич

Место рождения

Ташкент, Узбекская ССР

Дата рождения

24.05.1948

Дата смерти

20.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1976

Дочь: Разина Наталья Авасовна

Мать ребёнка: не указана

Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
20.11.2002
Озерск, Озерский, Калининградская область
Инсульт