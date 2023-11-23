Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Хиона Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Смерть
Неизвестно