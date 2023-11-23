Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Иванова

Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Хиона Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.