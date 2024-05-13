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Кравцов Федор Егорович

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Место рождения

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.02.1897

Дата смерти

09.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1897

Отец: Кравцов Егор

Мать: не указана

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.12.1924

Сын: Кравцов Павел Федорович

Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.09.1926

Сын: Кравцов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Рождение ребёнка
?.08.1928

Сын: Кравцов Борис Федорович

Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.06.1937

Сын: Кравцов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Опошня, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.05.1939

Дочь: Ошиток (Кравцова) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Опошня, Полтавська область
Смерть
09.03.1984

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