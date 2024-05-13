Кравцов Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения21.02.1897
Дата смерти09.03.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1897
Отец: Кравцов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1924
Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.09.1926
Сын: Кравцов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.08.1928
Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.06.1937
Сын: Кравцов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.05.1939
Дочь: Ошиток (Кравцова) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна
Смерть
09.03.1984