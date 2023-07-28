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Салтаусова (Салтаусова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Салтаусова (Салтаусова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
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Место рождения
Черноисточинск
, Горноуральский, Свердловская область
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Салтаусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
1956 г.р.
Мать
Пономарёва (Салтаусова) ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Салтаусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Мать:
Пономарёва ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Черноисточинск
, Горноуральский, Свердловская область
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