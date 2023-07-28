Салтаусова (Салтаусова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова (Салтаусова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Салтаусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Пономарёва ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область