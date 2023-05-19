(Авдеева) Валентина Борисовна
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
1970
Сын: Попов Валерий Валентинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Валентин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
алкоголик
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1995