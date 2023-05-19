(Авдеева) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Авдеева) Валентина Борисовна

(Авдеева) Валентина Борисовна

Место рождения

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Авдеев Борис Петрович

Мать: Авдеева Александра Яковлевна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Попов Валерий Валентинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Валентин Федорович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Валентин Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
алкоголик
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1995
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область