Петрова Настасья Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Савельевна
Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петров Александр Савельевич
Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно