Петрова Настасья Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Настасья Филлиповна

Петрова Настасья Филлиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Савельевна

Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Родион Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петров Александр Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савелий Фирсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Савелий Фирсович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close