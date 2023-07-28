Цыганова (Жукова) Феодосия Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Жукова) Феодосия Викуловна

Место рождения

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Викула

Мать: не указана

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Цыганов Петр Карпович

Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Цыганов Степан Карпович

Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Цыганов Семен Карпович

Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???цыганов Федор Карпович

Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Карп Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно