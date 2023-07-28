Цыганова (Жукова) Феодосия Викуловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Викула
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1864
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
26.11.1869
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1876
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ???цыганов Федор Карпович
Отец ребёнка: Цыганов Карп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно