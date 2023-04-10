Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Трубицына) Авдотья Иванова
(Трубицына) Авдотья Иванова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трубицын Иван Гаврилов
1784 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Трубицын Иван Гаврилов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь