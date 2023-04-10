(Трубицына) Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубицына) Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Трубицын Иван Гаврилов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно