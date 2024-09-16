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Чайка Стефан Никитович

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чайка Никита Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
09.04.1907

Сын: Чайка Василий Стефанович

Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна

Восприемник
29.03.1908
Восприемник
15.08.1908
Рождение ребёнка
1909

Сын: Чайка Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна

Восприемник
23.11.1909
Восприемник
06.03.1910
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Чайка Петр Стефанович

Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
05.11.1917

Дочь: (Чайка) Александра Стефановна

Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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