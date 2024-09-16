Чайка Стефан Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чайка Никита Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
09.04.1907
Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна
Восприемник
29.03.1908
Восприемник
15.08.1908
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна
Восприемник
23.11.1909
Восприемник
06.03.1910
Рождение ребёнка
11.03.1914
Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
05.11.1917
Дочь: (Чайка) Александра Стефановна
Мать ребёнка: Чайка Ксения Лукьяновна
Смерть
Неизвестно