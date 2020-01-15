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Придвишкина анастасия антоновна
Придвишкина анастасия антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2020
Пол
Женский
Отец
Придвишкин антон владимирович
1986 г.р.
Мать
Придвишкина дарья Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2020
Отец:
Придвишкин антон владимирович
Мать:
Придвишкина дарья Александровна
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