Корепанов Митрофан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанов Митрофан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корепанов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корепанов Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Корепанов Аркадий Митрофанович

Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Корепанов Павел Митрофанович

Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Корепанов Леонид Митрофанович

Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна

Смерть
Неизвестно

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