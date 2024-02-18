Корепанов Митрофан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корепанов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Корепанов Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Корепанов Аркадий Митрофанович
Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корепанов Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Корепанов Леонид Митрофанович
Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Семёновна
Смерть
Неизвестно