Бигайша Назарбаевна 15.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Бигайша Назарбаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.?

Дата смерти

13.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

rm
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?

Отец: Назарбай

Мать: Минслу

Рождение ребёнка
10.10.1983

Сын: Жанат Самуратович

Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович

Рождение ребёнка
09.05.1993

Сын: Азамат Самуратович

Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович

Рождение ребёнка
09.05.1993

Сын: Азамат Самуратович

Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович

Смерть
13.11.2015

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