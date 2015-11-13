Бигайша Назарбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.?
Дата смерти13.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1983
Сын: Жанат Самуратович
Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович
Рождение ребёнка
09.05.1993
Сын: Азамат Самуратович
Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович
Рождение ребёнка
09.05.1993
Сын: Азамат Самуратович
Отец ребёнка: Самурат Кувандыкович
Смерть
13.11.2015