Валиуллина Фиюза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина Фиюза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Фидан Гафурович

Отец ребёнка: Валиуллин Гафур Нажипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загитова (Валиуллина) Фина Гафуровна

Отец ребёнка: Валиуллин Гафур Нажипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Гафур Нажипович

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