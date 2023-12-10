Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Хабышев Иван Иванович

Мать: Надежда Иванова

Бракосочетание
1872

Жена: Евфросинья Алексеева

Поручители жениха: д. Шанино Дмитрий Иванов и Василий Семенов Поручители невесты: временнообязанные гг. Еропкину того же уезда и правления дер. Рожство. Николай Ефимов и Тихон Егоров.
Смерть
Неизвестно
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