Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Хабышев Иван Иванович
Мать: Надежда Иванова
Бракосочетание
1872
Жена: Евфросинья Алексеева
Поручители жениха: д. Шанино Дмитрий Иванов и Василий Семенов Поручители невесты: временнообязанные гг. Еропкину того же уезда и правления дер. Рожство. Николай Ефимов и Тихон Егоров.
Смерть
Неизвестно