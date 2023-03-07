Супрун Сергей Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1884
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Работа или профессия
Неизвестно
собственник
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно