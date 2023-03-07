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Супрун Сергей Гавриилович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Супрун Прасковья Васильевна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Работа или профессия
Неизвестно
собственник
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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