Лаврентьева Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович
Рождение ребёнка
25.10.1913
Сын: Димитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно