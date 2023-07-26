Лаврентьева Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1913

Сын: Димитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев.сынподвопросом Григорий Данилович

Смерть
Неизвестно