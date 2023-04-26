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Созонов Карп Лукьянов

Место рождения

с Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1828

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

с Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1858

Сын: Созонова Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Мария Никифорова

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1911
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ