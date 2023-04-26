Созонов Карп Лукьянов
Место рожденияс Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Дата рождения1828
Дата смерти1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
с Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1858
Сын: Созонова Тимофей Карпович
Мать ребёнка: Мария Никифорова
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1911
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ