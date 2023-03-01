Татимов Мугариб Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татимов Мугариб Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1991

Сын: Татимов Азамат Мугарибович

Мать ребёнка: Татимова Саният Хажпаговна

Рождение ребёнка
06.07.1992

Сын: Татимов Мурат Мугарибович

Мать ребёнка: Татимова Саният Хажпаговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татимова Саният Хажпаговна

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