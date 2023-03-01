Татимов Мугариб Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1991
Сын: Татимов Азамат Мугарибович
Мать ребёнка: Татимова Саният Хажпаговна
Рождение ребёнка
06.07.1992
Сын: Татимов Мурат Мугарибович
Мать ребёнка: Татимова Саният Хажпаговна
Бракосочетание
Неизвестно