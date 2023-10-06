Белоус (Бонько) Стефанида Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус (Бонько) Стефанида Сидоровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1884

Отец: Бонько Сидор Потапович

Мать: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1906

Муж: Белоус Корнилий Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1917

Сын: Белоус Сергей Корнилиевич

Отец ребёнка: Белоус Корнилий Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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