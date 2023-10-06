Белоус (Бонько) Стефанида Сидоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1884
Отец: Бонько Сидор Потапович
Мать: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1906
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1917
Сын: Белоус Сергей Корнилиевич
Отец ребёнка: Белоус Корнилий Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно