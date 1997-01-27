Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану

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Место рождения

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.03.1914

Дата смерти

27.01.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914

Отец: Давытев Шакирзян

Мать: Давытева Шэрпижамал

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.1997
Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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