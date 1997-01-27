Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану
Место рождения
Дата рождения22.03.1914
Дата смерти27.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914
Отец: Давытев Шакирзян
Мать: Давытева Шэрпижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно