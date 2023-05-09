Надеина (Рыдзелева) Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеина (Рыдзелева) Валентина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыдзелев Гавриил Петрович

Мать: Рыдзелева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надеин Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеин Василий

Смерть
Неизвестно