Болотова Римма Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова Римма Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Владимир Власьевич

Смерть
?.12.2002
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми