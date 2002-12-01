Болотова Римма Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болотов Владимир Власьевич
Смерть
?.12.2002
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми