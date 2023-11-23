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Макар Андреев

Место рождения

село Оносово в Глушицах Рыбинского уезда

Дата рождения

1728

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Макар Андреевич (1728 — 1787) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Оносова в Глушицах Рыбинского уезда. В 1761 году рукоположен во диакона к церкви села Покровского в Полозове Рыби... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Макаров

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Екатерина Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Устинья Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Симоновская Анисья Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Смерть
1787

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