Макар Андреев
Место рождениясело Оносово в Глушицах Рыбинского уезда
Дата рождения1728
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Макар Андреевич (1728 — 1787) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Оносова в Глушицах Рыбинского уезда. В 1761 году рукоположен во диакона к церкви села Покровского в Полозове Рыби... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Макаров
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Екатерина Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Устинья Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Симоновская Анисья Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Иван Макарович (1773 — 1818) Родился в семье дьякона села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Макара Андреевича. С 1789 года служил пономарем в том же селе. Жена его Анисья Андреевна (1774-?). Де... Показать все
Смерть
1787