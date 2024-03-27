Мисбахов Габдулхак Мисбахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисбахов Габдулхак Мисбахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1910

Дата смерти

18.01.1974

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910

Отец: Зайнутдинов Мисбахетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.1974

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