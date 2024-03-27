Мисбахов Габдулхак Мисбахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1910
Дата смерти18.01.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910
Отец: Зайнутдинов Мисбахетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.1974