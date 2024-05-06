Векшина Дарья Иосифова (?) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Векшина Дарья Иосифова (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Ипатиев Векшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Векшин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ипатиев Векшин

Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Дочь: Векшина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Ипатиев Векшин

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

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