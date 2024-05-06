Векшина Дарья Иосифова (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Векшин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ипатиев Векшин
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.
Дочь: Векшина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Ипатиев Векшин
Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область