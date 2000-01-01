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Ахметова Лилия Галимжановна
Ахметова Лилия Галимжановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.1985
Пол
Женский
Отец
Ахметов Галимжан Габдулбариевич
1955 г.р.
Мать
Ахметова Гуляйфа Мухтаровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1985
Отец:
Ахметов Галимжан Габдулбариевич
Мать:
Ахметова Гуляйфа Мухтаровна
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