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Егорова Валентина Ивановна
Егорова Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егоров Иван Степанович
1926 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Егоров Иван Степанович
Мать: не указана
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