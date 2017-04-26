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Иванов Василий Софронович

Место рождения

Беларусь, Могилевская обл. д. Лобковичи

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

26.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: Иванов Сафрон Константинович

Мать: не указана

Беларусь, Могилевская обл. д. Лобковичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
11.07.1954

Сын: Иванов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Иосифовна

Выгонощи
Смерть
26.04.2017
Беларусь, Ивацевичский р-н д. Козики

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