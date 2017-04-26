Иванов Василий Софронович
Место рожденияБеларусь, Могилевская обл. д. Лобковичи
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти26.04.2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Отец: Иванов Сафрон Константинович
Мать: не указана
Беларусь, Могилевская обл. д. Лобковичи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Иванов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Иосифовна
Выгонощи
Смерть
26.04.2017
Беларусь, Ивацевичский р-н д. Козики