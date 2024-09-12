Слепков Фрол Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 09.10.1924
Сын: Слепков Александр Фролович
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1928
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
18.03.1932
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: (Слепкова) Зинаида Фроловна
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: (Слепкова) Мария Фроловна
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1943
Дочь: (Слепкова) Клавдия Фроловна
Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно