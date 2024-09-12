Слепков Фрол Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепков Фрол Потапович

Слепков Фрол Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепков ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 09.10.1924

Сын: Слепков Александр Фролович

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
12.03.1928

Сын: Слепков Василий Фролович

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Слепков Алексей Фролович

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Слепков Андрей Фролович

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: (Слепкова) Зинаида Фроловна

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: (Слепкова) Мария Фроловна

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
18.11.1943

Дочь: (Слепкова) Клавдия Фроловна

Мать ребёнка: Слепкова Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.