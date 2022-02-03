Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2022

Отец: не указан

Мать: Загидуллина Александра Расуловна