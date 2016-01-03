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Стефаров Виктор Васильевич

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Место рождения

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

16.05.1935

Дата смерти

03.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

1960 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935

Отец: Стефаров Василий Васильевич

Мать: Стефарова Матрёна Ивановна

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
29.10.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Орловская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
05.09.1960

Сын: Стефаров Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
03.01.2016
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище
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