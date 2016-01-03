Стефаров Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1935
Дата смерти03.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935
Бракосочетание
29.10.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Орловская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
05.09.1960
Сын: Стефаров Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
03.01.2016
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище