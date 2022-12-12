Блинова Ховрония Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ховрония Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Парасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Блинов Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
14.03.1890 ст.

Сын: Блинов Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Блинов Емельян Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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