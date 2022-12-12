Блинова Ховрония Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Парасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Блинов Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
14.03.1890 ст.
Сын: Блинов Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Блинов Емельян Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно