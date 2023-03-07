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Костромин Андрей

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Костромин Трифон Иванов

Мать: Костромина Елена (Малания) Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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