(Ifshin) Helen
Место рожденияNew York, United States
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Ifshin Isidore
Мать: Minnie
New York, United States
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1940
848 Lenox Road, A D 18, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно