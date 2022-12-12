Калужинова (Котельникова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Котельникова) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калужинов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Филиппович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Тимофей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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