Калужинова (Котельникова) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калужинов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Филиппович
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно