Ермолаев Николай Калинтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Николай Калинтьевич

Ермолаев Николай Калинтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ермолаев Калинтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ермолаев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Серафима Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ермолаев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Рождение ребёнка
01.03.1936

Дочь: Солопова Томара Николаевна

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева

Смерть
1945