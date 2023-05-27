Ермолаев Николай Калинтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ермолаев Калинтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ермолаев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Серафима Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ермолаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ермолаев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
01.03.1936
Дочь: Солопова Томара Николаевна
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Галина Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Пелагея Терентьева
Смерть
1945