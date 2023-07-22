Надеева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1909

Дочь: Надеева Марина Порфирьевна

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Надеев Георгий Порфирьевич

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Надеев Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1916

Дочь: Надеева Христина Порфирьевна

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Надеев Павел Порфирьевич

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1919

Сын: Надеев Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Порфирий Григорьевич

Смерть
Неизвестно