Надеева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1909
Дочь: Надеева Марина Порфирьевна
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1912
Сын: Надеев Георгий Порфирьевич
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1914
Сын: Надеев Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1916
Дочь: Надеева Христина Порфирьевна
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1918
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1919
Сын: Надеев Михаил Порфирьевич
Отец ребёнка: Надеев Порфирий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно