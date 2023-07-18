Мункуев Иван Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Мункуева Адиса Ивановна
Мать ребёнка: Мункуева Баирма Дылгыровна
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Мункуева Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Мункуева Баирма Дылгыровна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Мункуева Айлана Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно