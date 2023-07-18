Мункуев Иван Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМункуев Иван Анатольевич

Мункуев Иван Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Мункуев Анатолий Иванович

Мать: Мункуева Галина Гармажаповна

Рождение ребёнка
2005

Дочь: Мункуева Адиса Ивановна

Мать ребёнка: Мункуева Баирма Дылгыровна

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Мункуева Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Мункуева Баирма Дылгыровна

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Мункуева Айлана Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мункуева Баирма Дылгыровна