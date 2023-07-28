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Агапов Семён Родионович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.07.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1858 ст.

Отец: Родион Агапович

Мать: Стефанида Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
14.07.1858 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Новгородского князя Юсупова крестьянин Василий Тимофеев и деревни Дуплищ графа Алексея А. Бобринского крестьянина Федота Абрамова жена Дарья Василюкова
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно