Агапов Семён Родионович
Место рождения
Дата рождения13.07.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1858 ст.
Отец: Родион Агапович
Мать: Стефанида Тимофеевна
Крещение
14.07.1858 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Новгородского князя Юсупова крестьянин Василий Тимофеев и деревни Дуплищ графа Алексея А. Бобринского крестьянина Федота Абрамова жена Дарья Василюкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно