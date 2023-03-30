Корнетов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнетов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1927

Дата смерти

15.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927

Отец: Корнетов Николай

Мать: Корнетова Елизавета

Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Федорова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна

Рождение ребёнка
03.05.1960

Сын: Корнетов Федор Павлович

Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна

Рождение ребёнка
11.12.1961

Сын: Корнетов Николай Павлович

Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнетова Ольга Карповна

Смерть
15.10.1975
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