Корнетов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1927
Дата смерти15.10.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1927
Отец: Корнетов Николай
Мать: Корнетова Елизавета
Рождение ребёнка
10.11.1958
Дочь: Федорова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
03.05.1960
Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
11.12.1961
Сын: Корнетов Николай Павлович
Мать ребёнка: Корнетова Ольга Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнетова Ольга Карповна
Смерть
15.10.1975