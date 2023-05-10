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Ярунов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914

Отец: Ярунов Дмитрий Егорович

Мать: Ярунова Дарья

Рождение ребёнка
11.07.1952

Сын: Ярунов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична

Рождение ребёнка
15.12.1953

Сын: Ярунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Валькова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична

Рождение ребёнка
19.08.1962

Дочь: Коровина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична

Смерть
Неизвестно