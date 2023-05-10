Ярунов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914
Отец: Ярунов Дмитрий Егорович
Мать: Ярунова Дарья
Рождение ребёнка
11.07.1952
Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична
Рождение ребёнка
15.12.1953
Сын: Ярунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Валькова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична
Рождение ребёнка
19.08.1962
Дочь: Коровина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ярунова Лидия Кузьминична
Смерть
Неизвестно