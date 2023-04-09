Ходаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Ходаков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходакова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Ходакова Вера
Смерть
Неизвестно