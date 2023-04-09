Ходаков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Ходаков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходакова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Ходакова Вера

Смерть
Неизвестно