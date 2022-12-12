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Агрипина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1862

Сын: Гром Феофан Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
04.02.1864

Сын: Гром Парфений Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович

Текуча, Черкаська область
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.9310. 1Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 17 Рукоприкладство свидетелей записи по желанию: свидетелей грамотных не было.
Смерть
Неизвестно
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