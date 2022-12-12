Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1862
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
04.02.1864
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей Давидович
Текуча, Черкаська область
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.9310. 1Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 17 Рукоприкладство свидетелей записи по желанию: свидетелей грамотных не было.
Смерть
Неизвестно