Счасливцева (?) Зинаида Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Счасливцев Никита Петрович
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович
д. Нарыгинская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862