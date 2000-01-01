Счасливцева (?) Зинаида Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (?) Зинаида Филатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Счасливцев Никита Петрович

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Пётр Иванович

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862
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