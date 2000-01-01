Хуснутдинов Тимур Наильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Тимур Наильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1993

Отец: Хуснутдинов Наиль Марварович

Мать: не указана

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