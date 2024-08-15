Котова Надежда младшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Надежда младшая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1969

Дочь: Сухецкая (Котова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1970

Дочь: Будник (Котова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Александрович

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Котов Александр Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Александрович

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область

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