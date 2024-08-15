Котова Надежда младшая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1969
Дочь: Сухецкая (Котова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1970
Дочь: Будник (Котова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1976
Отец ребёнка: Котов Иван Александрович