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Мананникова Галина Николаевна

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Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

13.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1971

Отец: Мананников Николай Михайлович

Мать: Мананникова Антонина Ставниславовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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