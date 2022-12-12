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Мананникова Галина Николаевна
Мананникова Галина Николаевна
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
13.01.1971
Пол
Женский
Отец
Мананников Николай Михайлович
1940 г.р.
Мать
Мананникова (Коржиневская) Антонина Ставниславовна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1971
Отец:
Мананников Николай Михайлович
Мать:
Мананникова Антонина Ставниславовна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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