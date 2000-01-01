Смирнов Аркадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Аркадий Александрович

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Место рождения

Г. Дзержинск

Дата рождения

08.04.1958

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958

Отец: Александр Семёнович

Мать: не указана

Г. Дзержинск
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